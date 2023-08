Pep Guardiola avoue : «On reconnaît immédiatement son influence. C’est mon entraîneur préféré…»

Manchester City affronte Séville mercredi en finale de la Supercoupe de l’UEFA et Pep Guardiola n’a pas tari d’éloges à l’égard de son homologue.

L’entraîneur du FC Séville, José Luis Mendilibar, est surtout connu pour avoir maintenu Eibar en Liga pendant six années consécutives malgré ses faibles moyens, jusqu’à ce qu’il prenne la direction de l’Andalousie.

En rejoignant Séville, il a redressé une équipe qui battait de l’aile et l’a menée jusqu’à la victoire en Europa League. Guardiola a déclaré à UEFA.com que Mendilibar laissait toujours son empreinte sur ses équipes.

«Je le connais pour l’avoir côtoyé à Barcelone. Il a changé les choses à Séville en un rien de temps. Quand on voit jouer une équipe de Mendilibar, on reconnaît immédiatement son influence. Ils vont vite vers l’avant, utilisent les ailes, font beaucoup de centres et entrent bien dans la surface».

Dans l’ensemble, il a été aussi impressionné par le travail de Séville en Europa League que le reste du monde du football.

«Je tire mon chapeau à ce que ce club a fait en UEFA Europa League. C’est incroyable. Ils savent comment se comporter dans les compétitions européennes et ce sera une bonne finale de Super Coupe. Je suis ravi d’affronter Séville et de revoir Mendilibar après si longtemps».