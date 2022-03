Pep Guardiola a été interrogé sur  Erling Haaland et il a explosé : «Je me suis évanoui, ma…»

Oui Non. Un jour il est à Barcelone, un autre au Real Madrid et le troisième il est déjà à Manchester City. La roue du destin d’Erling Haaland ne s’arrête pas et chaque jour il a un nouveau prétendant. Ou du moins a-t-il conclu «un arrangement» avec un autre club autre que le Borussia Dortmund. Et Pep Guardiola a été consulté à ce sujet ce vendredi en conférence de presse et il n’a pas du tout aimé. Comme il faut.

«Si vous savez que je ne réponds pas à ce sujet (signatures), pourquoi demandez-vous? Depuis que je suis ici, il a été dit que chaque été, nous signerions 50 joueurs.

Pour le moment, il est impossible de parler de joueurs qui ne sont pas là. Haaland est un joueur de Dortmund. Vous pouvez poser des questions sur lui ou sur n’importe quel autre, la réponse sera la même», a déclaré Guardiola agacé.

Guardiola, comme avec Julián Álvarez avant que ce ne soit officiel, évite toute rumeur, mais en Angleterre, ils assurent que City va avec tout pour le Norvégien.

Matthias Sammer, ancien joueur et actuel consultant du Borussia Dortmund, a déclaré : «Quand j’ai vu l’offre de City pour Haaland, je me suis évanoui, ma femme a dû venir me chercher. Depuis, j’ai un coup de fouet cervical ! ce qui implique que tout est avancé.»