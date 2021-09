Pelé va quitter l’hôpital et poursuivre sa convalescence à domicile, selon sa fille Kely

Le Paris Saint-Germain a remporté mardi sa première victoire en Ligue des champions en battant Manchester City 2-0, chez le premier buteur de Leo Messi dans son nouveau club, puis avec Kylian Mbappé et Neymar ils ont fait sensation sur les réseaux sociaux.

Ce mardi, le Paris Saint-Germain a battu Manchester City 2-0 et a remporté son premier triomphe dans cette édition de la Ligue des champions, dans un match qui est entré dans l’histoire car Lionel Messi a marqué son premier but avec le maillot du club français, et après le match les trois cracks qui composent l’offensive parisienne, Léo, Mbappé et Neymar, ont fait exploser les réseaux sociaux.

Tout d’abord, Lionel Messi a utilisé son compte Instagram officiel pour exprimer sa joie. «Très heureux de la victoire dans un match aussi difficile et d’avoir marqué mon premier but. J’espère que beaucoup d’autres viendront !!», a écrit Leo avec une série de photos dans lesquelles on le voit célébrer avec ses coéquipiers.

La publication des Puces a touché 4 millions de likes en moins d’une heure et dépassé les 75 000 commentaires, parmi lesquels les félicitations du président de l’AFA, Claudio Tapia, et du président de la Ligue professionnelle, Marcelo Tinelli.

Puis son ami Neymar a mis en ligne une photo très particulière qui a servi à faire taire plusieurs rumeurs d’une possible brouille avec Kylian Mbappé. C’est que le crack brésilien a posté une image dans laquelle il apparaît enlacé à côté du Français et de Léo, dans les vestiaires, un post qui a rapidement atteint les cinq millions de likes.

Enfin, Mbappé s’est limité à écrire «une grande victoire à domicile», accompagnée de deux photos. Dans le premier, on le voit célébrer avec Lionel Messi, qu’il a aidé à marquer le but qui a condamné le match, et dans le second, on le voit en pleine action. La publication des Français a dépassé le million de «j’aime».