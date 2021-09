Pelé : opéré, la légende du football mondial donne encore de ses nouvelles

Le Mexicain était un buteur du Real Madrid lors de la saison 1989-90, marquant tous ses buts en une seule touche, ce qu’aucun autre joueur de l’histoire de la Liga n’a pu égaler.

Hugo Sánchez est l’un des meilleurs attaquants purs de toute l’histoire de la Liga et aussi une pure légende du Real Madrid et du football mexicain. On se souviendra toujours de lui pour ses clichés acrobatiques et chiliens.

Sa meilleure saison en termes de buteur a été les 38 buts qu’il a réalisés lors de la saison 1989-90, égalant la marque de Telmo Zarra, l’attaquant légendaire de l’Athletic Club.

Tous les objectifs des Aztèques se sont matérialisés au premier contact, ce qu’aucun autre joueur n’a pu atteindre. Un record sidéral qui vient d’avoir 30 ans.

Seuls Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Luis Suárez ont réussi à dépasser les 38 buts d’Hugo Sánchez au cours de la même saison en Liga, mais l’incroyable marque du «Manito» de les marquer d’une seule touche n’a pas encore été battue et il semble irremplaçable.

Par son âge et son potentiel, Erling Haaland, qui figure à l’agenda merengue en remplacement de Karim Benzema, fait partie de ceux qui pourraient l’atteindre.

Le Norvégien de 19 ans du Borussia Dortmund, un attaquant à la mode en Europe, a marqué 10 buts en 9 matches de Bundesliga et sur ces dix buts, huit sont venus d’une seule touche, l’une de ses caractéristiques lorsqu’il entre dans la surface.

Hugo Sánchez a joué 12 saisons en Liga avec l’Atlético de Madrid, le Real Madrid et le Rayo Vallecano et dans cinq d’entre elles, il a été le meilleur buteur de la compétition (1984-85, 85-86, 86-87, 87-88 et 89-90 ). Il est le seul joueur mexicain à avoir réussi à remporter le trophée «Pichichi» dans l’histoire de la Liga espagnole.