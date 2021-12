Pelé : la star du football brésilien est sorti après une nouvelle hospitalisation

Après deux semaines d’hospitalisation, la star du football brésilien, qui fait face à un traitement pour une tumeur au côlon, a quitté la clinique pour passer les vacances avec sa famille. «Merci pour tous les messages d’affection», a-t-il exprimé sur les réseaux sociaux.

L’ancien Brésilien Pelé est sorti de l’hôpital Albert Einstein de São Paulo, où il a été soigné pour un cancer du côlon, et passera la fin de l’année à son domicile.

«Le patient est dans un état stable et poursuivra son traitement de chimiothérapie pour la tumeur détectée en septembre» dans le colon, a rapporté la partie médicale de ce centre de santé.

Le triple champion du monde était venu à la clinique pour subir la dernière séance de chimiothérapie de l’année et, en plus, une autre série d’examens pour connaître son état de santé.

Il a été hospitalisé dans cette même clinique le 31 août pour des examens de routine qu’il avait reportés en raison de la pandémie de coronavirus et dans lesquels une tumeur a été détectée dans le côlon, qu’il a subie quelques jours plus tard.

«Comme je l’avais promis, je vais passer Noël en famille. Je rentre chez moi. Merci pour tous les messages d’affection», a écrit Pelé sur son compte Instagram.

«O Rey» est sorti après un mois d’hospitalisation et à partir de là a commencé un traitement de chimiothérapie auquel, selon les médecins, il a réagi «de manière satisfaisante».

La santé de Pelé s’est détériorée ces dernières années en raison de problèmes de colonne vertébrale, de hanche et de genou qui ont réduit sa mobilité et l’ont obligé à subir une intervention chirurgicale, en plus de souffrir de quelques crises rénales.