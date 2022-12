Pelé hospitalisé : la légende du football sort du silence sur son état de santé

Pelé, 82 ans, souffre d’une «infection respiratoire» mais son état de santé général s’améliore, a indiqué vendredi l’hôpital de São Paulo, où la légende brésilienne du football mondial est soignée depuis mardi.

Pelé avait été admis à l’hôpital Albert Einstein pour une réévaluation de son traitement contre le cancer du côlon. Son infection respiratoire est «traitée par des antibiotiques», ont précisé les médecins.

«La réponse (de Pelé) a été adéquate et le patient (…) est stable, avec une amélioration générale de son état de santé. Il va rester à l’hôpital ces prochains jours pour continuer son traitement», ajoute l’établissement. Le cancer d’Edson Arantes do Nascimento a été détecté en septembre 2021, révélait mercredi l’hôpital pauliste.

Le Brésilien s’est exprimé à travers un message publié sur son compte Instagram en Portugais et en Anglais, où l’on peut lire : «Chers amis, je suis à l’hôpital pour effectuer ma visite mensuelle. Cela fait toujours chaud au cœur de recevoir des messages positifs comme ceux-là», a écrit la légende du football, le tout accompagné d’une photo on l’on peut voir le Qatar rendre hommage à l’ancien attaquant en projetant son portrait sur une tour : «Merci au Qatar pour cet hommage, et à tous ceux qui m’envoient des bonnes ondes !»