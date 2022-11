Pelé hospitalisé de nouveau !

Le mannequin croate Ivana Knoll a volé la vedette avec ses tenues sexy lors de la Coupe du monde 2022. Elle séduit les supporters au Qatar pour la Coupe du Monde et selon ses propos les dirigeants ne l’en veut pas pour son habillement.

Après avoir fait tourner les têtes dans une robe longue moulante lors du match nul 0-0 de la Croatie contre le Maroc, elle a décidé de porter une tenue plus révélatrice pour leur victoire 4-1 contre le Canada. Ivana Knoll pense que les Qataris ne sont pas offensés par ses vêtements flashy malgré le fait que le gouvernement a émis un avertissement pour que les gens évitent d’afficher des vêtements trop révélateurs en public pendant le tournoi.

«Les locaux m’ont confirmé que je pouvais porter ce que je voulais», a déclaré Knoll à TMZ Sports. «Mais je ne savais pas que ma vidéo en bikini marchant au bord de la mer serait si grosse. Tout le pays en parle. Tout le monde me connaît ici et j’ai vu qu’ils m’acceptent. Je n’ai jamais eu peur d’ être arrêtée pour qui je suis, et je ne pense pas que je puisse blesser quelqu’un qui porte un bikini. Et si cela justifie une arrestation, alors arrêtez-moi», a-t-elle ajouté.