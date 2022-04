Pelé, de nouveau hospitalisé !

Pelé a de nouveau été hospitalisé lundi à São Paulo pour un traitement contre un cancer du côlon.

La tumeur de l’ancien joueur de 81 ans a été détectée en septembre de l’année dernière et Pelé a subi plusieurs traitements. L’hôpital Albert Einstein a indiqué que Pelé est stable et qu’il sortira dans les prochains jours.

«Edson Arantes do Nascimento a été admis à l’hôpital Israelita Albert Einstein le 18 pour poursuivre le traitement de la tumeur du côlon, identifiée en septembre 2021. Son état clinique est bon et stable, et sa sortie de l’hôpital devrait avoir lieu dans les prochains jours», dit l’hôpital.

Pelé a été hospitalisé pour la dernière fois fin février, pour une durée de deux semaines.