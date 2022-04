Pedri : «J’ai vu Messi, Cristiano et ronaldinho mais le footballeur préféré de tous les temps…»

Pedri a toujours exprimé son admiration pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En fait, il les a mis en évidence tous les deux lorsqu’ils lui ont demandé d’organiser des équipes idéales ou des escouades historiques. Cependant, sa plus grande idole ou référence dans le monde du football est une légende qui a laissé sa marque en jouant au milieu de terrain.

Pour une question de position, de style de jeu et de façon de comprendre le football, Pedri, qui vient de remporter le Golden Boy Award 2021, a confirmé à plusieurs reprises que son plus grand héros du football était, est et sera toujours Andrés Iniesta Luján.

«Qui est ton idole sportive ?», lui ont-ils demandé, dans une dynamique (2022) avec la chaîne Reboots Recovery. Et l’international espagnol, qui s’apprête à disputer la Coupe du monde au Qatar, a simplement répondu : «Mon idole sportive est (Andrés) Iniesta».

Depuis son arrivée au FC Barcelone, lorsqu’il a complété (2020) la rubrique MON TOP 4 des médias officiels du club blaugrana, le footballeur de 19 ans a confirmé Don Andrés comme sa légende préférée : «Au milieu de terrain, je choisirais Andrés Iniesta, qui a toujours été mon joueur préféré».