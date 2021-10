Pêche : Macron et Johnson vont se parler en marge du G20, selon Downing Street

Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Boris Johnson doivent s’entretenir en marge du G20 ce week-end à Rome, sur fond de vives tensions exacerbées par le dossier de la pêche post-Brexit, a indiqué vendredi Downing Street.

Les sujets de discorde s’accumulent entre Paris et Londres: immigration illégale par la Manche, pacte AUKUS qui a conduit à l’annulation d’une commande australienne de sous-marins français et conséquences du Brexit, en Irlande du Nord ou pour les pêcheurs.

Sur ce dernier point, le ton est monté depuis que la France a annoncé de premières mesures de rétorsion – renforcement des contrôles et interdiction pour les bateaux britanniques de débarquer dans les ports français – contre les îles anglo-normandes et le Royaume-Uni à compter du 2 novembre, si les pêcheurs français n’obtiennent pas d’ici là plus de licences pour pêcher dans leurs eaux.

La France a dérouté un chalutier britannique soupçonné d’avoir pêché plus de deux tonnes de coquilles Saint-Jacques sans licence. Son capitaine sera jugé en août prochain.

Le secrétaire d’État français aux Affaires européennes Clément Beaune a estimé que la France devait «maintenant parler le langage de la force» pour se faire entendre.

Londres riposte

Côté britannique, l’ambassadrice de France au Royaume-Uni, Catherine Colonna, est convoquée vendredi après-midi au ministère des Affaires étrangères. Sur la BBC, le ministre britannique de l’Environnement, George Eustice, a reproché à la France d’adopter un «ton incendiaire».

Il a averti que les autorités britanniques pourraient à leur tour renforcer les contrôles sur les navires français. Le ministre britannique a en outre estimé que l’approche de la présidentielle en France pourrait constituer «un facteur» expliquant la réaction française.