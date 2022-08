Pays-Bas : un camion fou fait six morts et sept blessés

Six personnes ont été tuées samedi 27 août et sept autres blessées dans un village près de Rotterdam, après qu’un camion a fait une sortie de route et a foncé sur un groupe qui dînait dehors, selon la police néerlandaise.

L’accident s’est produit en début de soirée lorsque le véhicule immatriculé en Espagne a quitté la route à Zuidzijdsedijk, à environ 30 km au sud de Rotterdam. «Le camion a foncé sur un groupe de personnes qui participaient à un barbecue de quartier», a indiqué la police de Rotterdam sur son compte Twitter.

«Nous avons maintenant six personnes tuées et sept blessées, dont une grièvement, après l’accident d’hier», a déclaré à l’AFP une porte-parole de la police, Mirjam Boers.

«Nous enquêtons toujours pour savoir ce qui s’est produit exactement», a-t-elle ajouté. La police a écarté la piste terroriste dans un premier temps.

Selon la police, le camion remorque a quitté la route et a foncé sur un groupe de personnes qui participaient à un barbecue organisé par un groupe de patinage local.

Des photographies prises après l’accident ont permis d’identifier le camion comme appartenant à la société El Mosca, basée en Espagne. Le chauffeur du camion, qui n’a pas été blessé, a été arrêté et placé en garde à vue.

Mirjam Boers a confirmé que le chauffeur «n’était pas sous l’influence de l’alcool». La police a lancé un appel à témoins pour l’aider dans son enquête.

«C’est un terrible accident dans une petite communauté. C’est terrible qu’il y ait eu des décès, a déclaré le maire Charlie Aptroot, selon le journal belge Le Libre.

Ce qui s’est passé est vraiment terrible. Les gens sont dévastés et émus. Ils sont très inquiets. Ils ne savent pas comment va leur famille ou leurs voisins.»

Avec AFP