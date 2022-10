Pays-Bas : arrestation d’un homme soupçonné d’avoir livré des micropuces à la Russie

Les micropuces, qui auraient été fournies à des entreprises et entités en Russie, peuvent être utilisées pour la production d’armes.

Les autorités néerlandaises ont annoncé vendredi 7 octobre l’arrestation d’un homme soupçonné d’avoir livré à la Russie des micropuces, violant les restrictions commerciales imposées à Moscou par l’Union européenne en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Les micropuces, qui auraient été fournies à des entreprises et entités en Russie, peuvent être utilisées pour la production d’armes, selon un communiqué du service néerlandais d’information et d’enquête fiscale (FIOD). Le suspect a une double nationalité, russe et néerlandaise, a indiqué une porte-parole du FIOD à l’AFP.

Priver le Kremlin de «technologies clés»

«On sait que l’industrie russe de l’armement est actuellement aux prises avec une grave pénurie de ces micropuces», a souligné le FIOD dans un communiqué.

«Le FIOD est intervenu afin d’arrêter ces livraisons et faire une enquête plus approfondie sur les éventuels actes criminels du suspect», a-t-il ajouté.

L’homme, âgé de 55 ans, a été placé en garde à vue le vendredi 30 septembre, a précisé le FIOD, saisie d’un signalement d’une banque à la Cellule de renseignement financier (CRF).

«Le suspect a vraisemblablement délibérément prétendu que ces marchandises avaient une destination différente de la destination finale réelle, la Russie, afin de contourner les sanctions imposées», a expliqué le FIOD.

Les comptes bancaires privés et professionnels du suspect, l’administration et un stock commercial de biens électroniques ont été saisis, selon le FIOD, qui a travaillé en coopération avec la douane et avec le soutien d’Europol.

Les pays occidentaux ont imposé des sanctions écrasantes à la Russie depuis son invasion de l’Ukraine le 24 février. La cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré le mois dernier avant l’adoption d’une nouvelle série de sanctions que «l’objectif est ici de priver le complexe militaire du Kremlin de technologies clés».

