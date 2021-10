Paulo Dybala : la décision que la Juventus a prise à propos de l’attaquant argentin

Selon la presse italienne, la Juventus et Dybala auraient tout donné pour signer un renouvellement de contrat jusqu’en 2025.

Paulo Dybala est sur le point de renouveler son contrat avec la Juventus jusqu’en 2025, après la dernière rencontre positive entre le représentant de l’attaquant, Jorge Antún, et le conseil d’administration de la Juventus.

Seuls quelques détails manquent à Dybala, dont le contrat actuel expire en 2023, pour prolonger son lien avec la Juventus jusqu’en 2025 pour environ dix millions d’euros nets par saison, selon le journal italien La Gazzetta dello Sport ce mardi.

L’attaquant argentin, qui gagne actuellement sept millions d’euros nets par an, atteindrait les dix millions par an grâce à une série de variables liées à ses performances sportives et à celles de son club.

Dybala, 27 ans, a entamé cette année sa septième saison à la Juventus, dont il est le deuxième capitaine, derrière Giorgio Chiellini.

Au cours de sa carrière à Turin, l’Argentin a disputé 260 matchs avec le maillot Bianconera et marqué 103 buts. Son palmarès comprend cinq titres de champion, quatre coupes d’Italie et trois Supercoupes d’Italie.