Paul Pogba : «Le meilleur entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi…»

Le footballeur du Barça s’autorise également quelques luxes, et sa cafetière «La Marzocco» est l’un des éléments les plus indispensables de sa cuisine.

Ce lundi, Sergi Roberto a fêté ses 30 ans. Une date à laquelle le footballeur du FC Barcelone a profité de l’occasion pour se retrouver avec sa femme, Coral Simanovic, et le reste de sa famille. Et c’est que le mannequin israélien n’a pas hésité à partager quelques images du quotidien de son mari.

Quelques photographies qui étaient accompagnées d’un message qui disait : «Joyeux anniversaire à ma star», et dans lesquelles un objet de la maison du joueur a beaucoup retenu l’attention de ses fans. C’est l’un des produits vedettes de la cuisine de Sergi et Coral : leur cafetière.

Une cafetière raffinée

Le monde du football permet à ses joueurs des luxes à la portée de peu de gens, et le footballeur culé ne fait pas exception. Certains dépensent leur argent dans des véhicules haut de gamme, d’autres dans des entreprises, et il y en a d’autres qui profitent de leur salaire pour acheter des produits avec lesquels profiter au quotidien , comme c’est le cas avec Sergi Roberto.

Et c’est que la luxueuse cafetière du joueur est un design exclusif «Línea Mini», qui s’inspire de la machine la plus emblématique de la marque ‘La Marzocco’ : ‘la ‘Línea Classic’. Un produit qui est au prix de 4 773 euros et qui est l’un des plus réputés dans le monde du café.

Mais ce produit a aussi quelques accessoires qui augmentent encore plus son coût, et Sergi Roberto en a certains, comme le moulin «Swift Mini», avec lequel il peut moudre, doser et presser l’espresso.

Une pièce dont la valeur avoisine les plus de 1 950 euros. Un petit luxe du crack du Barça pour lequel il a déboursé plus de 6 700 euros au total.