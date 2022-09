Paul Pogba lâche enfin la vérité  : «Je ne vais jamais jouer au PSG parce que…»

Paul Pogba est l’un des joueurs suivis de près par les champions de France ces derniers temps. Cependant, d’après ses propos, il est clair qu’il n’a pas l’intention d’exercer son métier au Parc des Princes.

«Je suis sûr que je ne jouerais pas en club au Parc des Princes», a-t-il déclaré à Canal+. «Je ne suis pas attiré par ça car mon père et ma mère étaient des supporters de Marseille. Ainsi, Paris ne rentre pas vraiment dans mes plans».

L’international français a également fait la lumière sur sa relation avec José Mourinho, qui n’a pas hésité à mettre le milieu de terrain sur le banc pour des matchs clés tout au long de la saison.

«On en a beaucoup parlé et il y a eu des moments où je n’ai pas joué et où j’étais sur le banc», a ajouté Pogba.

«Les gens pensaient qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas entre nous. Toutefois, un entraîneur et un joueur ne doivent pas forcément être les meilleurs amis du monde. Nous sommes allés au restaurant ensemble et j’avais des problèmes à ce moment-là. C’était un problème mental. Il m’a laissé sur le banc. Cependant, j’ai répondu présent sur le terrain et j’ai donné le maximum à chaque fois que j’ai joué. Je pense que j’ai grandi en tant que leader, que j’ai mûri et que je peux aussi être un leader pour l’équipe nationale».

L’ancien joueur de la Juventus a même avoué qu’il pense que son entraîneur est plus fou que lui et s’attend à rester à Old Trafford. «C’est pour ça qu’on l’appelle ‘The Special One’ parce qu’il est un peu fou. Cependant, il reste le même et gagne des trophées», poursuit le Français. «Il est plus fou que moi, c’est sûr !»