Paul Pogba : «J’ai reconnais avoir donné de l’argent à un marabout pour…»

Les rumeurs continuent de circuler sur Gérard Piqué et Shakira. Tout récemment, la presse a dévoilé des photos des deux stars dans lesquelles ils se querellent.

Gerard Piqué et Shakira ont officiellement annoncé leur séparation cet été après plus de 12 ans de mariage. Et ces jours-ci, des photographies d’une discussion intense que la chanteuse colombienne et Piqué ont eu devant leurs deux enfants ont refait surface, ce qui les a amenées à devenir une tendance mondiale.

Sur les images, ils apparaissent, dans ce qui pourrait être leurs dernières vacances ensemble, en pleine discussion devant leurs enfants, Milan et Sasha Piqué Mebarak, tout en profitant d’un de leurs jours de repos sur un yacht avant que la polémique ne surgisse.

Jusqu’à présent, il n’y a pas de nouveaux mouvements juridiques entre les célèbres, car il est prévu que dans les prochaines semaines, les paramètres selon lesquels la garde de leurs enfants sera négociée commenceront à être discutés.

Un dossier plutôt compliqué, puisque la chanteuse souhaite s’installer à Miami, aux États-Unis. Il est important de rappeler que le procès conjugal survient car l’infidélité de l’athlète avec qui il est actuellement sa petite amie, Clara Chía Martí, est présumée.