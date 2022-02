Paul Pogba : «C’est compliquée mais le meilleur entre Cristiano et Messi…»

La star de télé-réalité de 41 ans a parlé publiquement de son divorce pour la première fois après que son mari a révélé sur les réseaux sociaux qu’il n’était pas reconnaissant que leur fille North ait téléchargé une vidéo sur TikTok. Après ce qui s’est passé, il semblerait que Kim Kardashian ait perdu patience avec Kanye West et lui ait envoyé un message via Internet.

Kanye en colère contre Kim pour TikTok

Tout a commencé lorsque le rappeur a écrit sur les réseaux sociaux à côté d’une capture d’écran de North West : «Puisque c’est mon premier divorce, j’ai besoin de savoir quoi faire à propos de ma fille sur Tiktok contre mon gré ?»

A quoi récemment Kim Kardashian, qui était restée silencieuse, a répondu : «Les attaques constantes de Kanye contre moi dans les interviews et les réseaux sociaux, c’est en fait, bien plus pitoyable que n’importe quel Tiktok que North pourrait créer. En tant que père qui est le principal pourvoyeur et gardien de nos enfants, je fais de mon mieux pour protéger notre fille, tout en lui permettant d’exprimer sa créativité sur le support qu’elle souhaite avec la supervision d’un adulte, car cela la rend heureuse.»

Kim se défend contre les attaques de son ex

Et il a ajouté, faisant allusion à la difficulté de son processus de séparation: «Le divorce est déjà assez difficile pour nos enfants et l’obsession de Kanye d’essayer de manipuler notre situation de manière si négative et publique cause également plus de douleur à tout le monde. Depuis le début, je ne voulais rien de plus qu’une relation de coparentalité saine et solidaire, car c’est ce qu’il y a de mieux pour nos enfants et cela m’attriste que Kanye continue de rendre cela impossible à chaque tournant. Je veux gérer tout ce qui concerne nos enfants en privé et j’espère qu’il pourra enfin répondre au troisième avocat qu’il a eu l’année dernière pour résoudre tout problème à l’amiable.

A noter qu’il y a quelques jours Kanye assurait dans une interview avec Jason Lee pour Hollywood Unlocked que : «Plus tôt cette semaine, lundi, quand je suis allé chercher mes enfants à l’école, la sécurité m’a arrêté à la porte de la maison Donc à ce moment-là, la sécurité était entre moi et mes enfants et c’est ce qui n’allait pas arriver.»

«Mais je ne voulais pas discuter à ce sujet. Alors je me suis détendu, j’ai emmené mes enfants à l’école, puis je les ai ramenés. Je conduis. Je les ramène et North a dit:” Je veux que tu viennes et ils ont dit : “Oh, papa ne peut pas monter… Papa ne peut pas entrer.” Mais ce n’était pas défini (avec Kim)», a-t-il dit.

«Ma fille voulait moi d’entrer. J’étais comme, je suis l’homme noir le plus riche et le père du Nord, d’accord, et la sécurité a pu m’empêcher d’entrer dans la pièce avec ma fille et ce n’était pas défini», a-t-elle dit.

«Et je J’ai entendu dire que le nouveau petit ami était dans la maison où je ne peux même pas aller, et c’est là que j’ai dit : «La sécurité ne sera pas entre moi et mes enfants…», a-t-il ajouté.

D’autre part, Kim Kardashian continue sa cour avec Pete Davison, tandis que Kanye West semble confus, car une semaine il veut récupérer sa femme et une autre il se laisse voir de manière très romantique avec sa nouvelle petite amie.