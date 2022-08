Paul Pogba : «Cela m’a rendu reconnaissant pour tout»

Dans une interview accordée au «Times», Paul Pogba, le champion du monde, est longuement revenu sur son rapport à la religion musulmane. Il a expliqué comment il s’est converti.

Né d’une mère musulmane et d’un père chrétien, aujourd’hui décédé, le champion du monde a accepté de revenir sur cette foi qui l’anime. «L’islam, c’est tout pour moi», a-t-il confié au quotidien britannique.

«Cela m’a rendu reconnaissant pour tout ce qui est arrivé dans ma vie. Ça m’a apaisé aussi. Ce fut un bon changement dans ma vie, car je ne suis pas né musulman, même si ma mère l’était.

L’islam, ce n’est pas l’image que tout le monde voit, le terrorisme, ce que nous entendons dans les médias… C’est vraiment autre chose, quelque chose de beau.»

Sa conversion s’est faite tardivement, peu à peu, au contact de proches. «J’avais beaucoup d’amis musulmans, on parlait beaucoup et je me posais des questions sur plein de choses, puis j’ai commencé à faire mes propres recherches.

J’ai prié une fois avec eux, j’ai senti quelque chose de différent, j’étais bien, puis j’ai juste continué… Vous devez prier cinq fois par jour, c’est l’un des piliers de l’islam.

Vous demandez pardon et êtes reconnaissant pour tout ce que vous avez, comme la santé. C’est une religion qui m’a ouvert l’esprit et qui fait de moi peut-être une meilleure personne.», a-t-il déclaré.