Paul Pogba : «Ce n’est pas un mystère»

Les négociations de séparation entre Gerard Piqué et Shakira se sont compliquées après l’interview du chanteur avec le magazine Elle. Ici les détails.

Au cours de la dernière année, Shakira a traversé plusieurs problèmes personnels, depuis sa rupture avec Gerard Piqué, la santé de son père, ainsi que les plaintes pour évasion fiscale que le gouvernement espagnol a déposées contre elle.

La chanteuse a récemment rompu son silence à ce sujet dans une interview avec le magazine Elle, dans laquelle elle a abordé la rupture pour la première fois.

«Je suis resté silencieux et j’ai juste essayé de tout traiter. C’est difficile d’en parler, surtout parce que je suis encore en train de vivre ça, et parce que je suis sous les yeux du public et parce que notre rupture n’est pas comme une rupture normale. Cela a donc été difficile non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Incroyablement difficile», a-t-il déclaré.

Shakira et Piqué, qui partagent deux enfants : Milan, 9 ans, et Sasha, 7 ans, ont annoncé leur séparation en juin et, en pleine négociation sur la garde de leurs enfants, cet entretien est arrivé, ce qui peut poser problème.

L’interview de Shakira sur Gerard Piqué complique les négociations de séparation

Selon La Vanguardia , l’interview a dérangé Piqué. Des sources proches du footballeur ont déclaré aux médias que le défenseur du FC Barcelone considère que Shakira a rompu un pacte de respect mutuel. De plus, il a vu l’interview comme une tentative de l’artiste de jouer la victime et de faire pression sur la négociation.

L’interview comprenait également les déclarations de Shakira sur le «sacrifice» qu’elle a fait en déménageant en Espagne et son travail de mère. “Donc, l’un des deux a dû faire cet effort et ce sacrifice. Et je l’ai fait. J’ai mis ma carrière au second plan et je suis venu en Espagne», a-t-il déclaré.

«Grâce à cela, mes enfants ont pu avoir une mère présente, et j’ai avec eux ce lien incroyable qui est incassable et qui nous soutient. Vous savez, c’est ça. C’est tout ce que je peux dire», a-t-il ajouté.

Ces déclarations ont dérangé Piqué, car, pour lui, elles donnent l’impression qu’entre les lignes, il est facile de lire que si elle est une mère actuelle, le père ne l’est pas tant. C’est pourquoi, compte tenu du nouveau scénario, le joueur envisage de devenir exigeant, rendant difficile la conclusion d’un accord amical.

Ce mardi, les négociations entre le couple se poursuivent, cette fois dans le cabinet de l’avocat de Piqué, Ramón Tamborero. Si un accord n’est pas trouvé, la situation devra être résolue dans le cadre d’un procès en matière de garde.