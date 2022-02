Patrick Mboma, prochain entraîneur du Cameroun ?

Nicki Minaj a l’intention de continuer à faire de la musique aussi longtemps que possible. La star a expliqué qu’elle n’a aucunement envie de quitter l’industrie du rap tant qu’elle a des choses à dire.

Sur Instagram Live, la star a été interrogée sur ce qui la motive à continuer même lorsqu’elle doute d’elle-même et a répondu :

«J’ai toujours été le genre de personne qui… quand les gens sont contre moi, ça me donne encore plus faim… Ça me donne l’impression que j’ai quelque chose à prouver. Je ferai toujours de la musique. J’ai de vrais fans, pas des robots payés à l’avance. Je ne partirai jamais, et je l’ai déjà dit par le passé. Je n’arrêterai jamais le rap sauf si j’en ai envie. Ça sera toujours fait selon mes termes. Je sais que je mérite d’être là. Je sais que j’ai travaillé dur.»