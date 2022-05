Patrick Kluivert avoue la vérité : «Je le répète. J’ai joué avec Seedorf, Rivaldo et Davids mais…»

Le FC Barcelone a connu des joueurs d’exception pendant plusieurs générations. A une certaine période, Patrick Kluivert, faisait partie des stars des Calatans. Cependant, l’ancien sélectionneur adjoint du Cameroun est revenu sur son passage au Barça.

Patrick Kluivert a partagé certaines de ses expériences lors d’un événement publicitaire. L’ancien attaquant de l’Ajax, du FC Barcelone, de Newcastle, de Valence, du PSV, de Lille et de l’équipe nationale des Pays-Bas a évoqué ses jours au FC Barcelone aux côtés de Ronaldinho, sa relation avec Louis van Gaal et les moments particuliers de sa carrière.

Selon Kluivert, Ronaldinho est le meilleur joueur avec qui il a joué durant sa carrière. Il écarte donc Rivaldo, Clarence Seedorf, Edwin van der Sar, Edgar Davids.

«Ronaldinho est le meilleur avec qui j’ai joué. Ce qu’il a fait était impressionnant. Desailly, lui était un défenseur très coriace, il était presque impossible de le battre. C’était un rocher.

Le but que j’ai marqué à 18 ans contre Milan et tous les moments vécus en Coupe du monde sont mes meilleurs souvenirs. Louis van Gaal est l’homme qui m’a fait commencer à jouer, et puis quand j’ai voulu suivre le cours pour devenir entraîneur, il m’a donné une chance.

Un jour, j’étais sur un bateau et Van Gaal m’a appelé pour me demander si je voulais être son assistant en Hollande», a déclaré Patrick Kluivert.