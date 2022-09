Patrice Evra regrette : «Si je savais, j’allais jouer pour le Sénégal»

Parti en retraite après la fin de sa carrière en 2019, l’ancien latéral gauche, Patrice Evra a aujourd’hui avoué qu’il regrette d’avoir joué pour l’équipe de France.

Irrévérencieux et souvent controversé, Patrice Evra a disputé 81 matches avec l’équipe de France senior, devenant finalement capitaine. Aujourd’hui, il regrette d’avoir porté la couleur des Bleus. «Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays, le Sénégal», a-t-il lâché.

«Je suis né à Dakar et j’ai grandi en France, et l’une des leçons que j’ai tirées de ce choix, c’est que quand on joue bien et qu’on gagne, on est vu comme français, mais quand on perd, on est vu comme sénégalais», a déclaré Evra, en visite au Ghana, cité par Sports Brief.

L’ancien international français, qui tout au long de sa carrière a joué pour des clubs tels que Monaco, Manchester United, la Juventus et Marseille, entre autres, a également appelé les jeunes à bien réfléchir à ce type de décision, soulignant qu’il est possible de réussir en représentant les pays où sont nés.