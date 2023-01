Patrice Evra avoue la vérité : «Si j’étais encore là, on aurait même attendu Karim Benzema avant…»

Au cours des dernières années, Patrice Evra a souvent défrayé la chronique pour ses coups de gueule et ses avis très tranchés. L’ancien mancunien a cette fois-ci décidé de dénoncer le traitement de Karim Benzema lors de la Coupe du monde 2022.

Vous pensiez que la polémique Benzema était enfin terminée ? Vous vous trompez. Un célèbre personnage du football français vient en effet de remettre une pièce dans la machine à buzz.

Sur Instagram, Patrice Evra a ainsi livré une analyse très personnelle de la situation. Dans une courte vidéo publiée sur son compte personnel, l’ex défenseur vole ainsi au secours de KB9 et pointe l’attitude de certains Tricolores lors du Mondial au Qatar.

«De l’extérieur, j’ai l’impression que Karim dérangeait énormément de personnes. Vous les joueurs, de pas l’avoir soutenu… on va à la guerre pour un joueur. Blessure, constat médical, d’après le docteur de l’équipe de France, trois semaines…», se désole ainsi l’homme de 41 ans au cours de propos rapportés par RMC.

Mais le trublion du football français ne s’arrête pas là. Selon lui, le Ballon d’Or 2022 a aussi fait les frais de l’égoïsme de plusieurs de ses partenaires de sélection. S’il ne donne pas de noms, Patrice Evra ne retient clairement pas ses coups.

«Les joueurs, vous faites la même erreur que les champions du monde 98 qui pensaient que l’équipe de France leur appartenait. L’équipe de France appartient à tout le monde. Vous voulez décider de qui vient, qui doit venir, non, vous allez faire la même erreur, vous n’avez pas besoin de ça. On a le Ballon d’Or dans notre équipe. Si j’étais encore là, on aurait même attendu Karim avant de manger. Je n’ai vu personne se battre.».

Pour rappel, Karim Benzema avait quitté les Bleus à quelques heures du début de la Coupe du monde en raison d’une blessure. Plusieurs semaines plus tard, cette décision du staff de l’EDF provoque encore de nombreuses interrogations.