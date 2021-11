Pas Zidane : Joshua Kimmich a choisi son milieu de terrain préféré de tous les temps

Joshua Kimmich a exprimé son admiration pour les milieux de terrain historiques comme Andrés Iniesta, Toni Kroos ou Bastian Schweinsteiger. Mais, lorsqu’on lui a demandé de parler de son modèle dans le jeu, il mentionne toujours un autre maître du milieu de terrain.

Pendant plusieurs années, lors d’un entretien avec les médias officiels de l’UEFA, l’actuel footballeur du Bayern Munich a confirmé qu’il considérait toujours Xavi Hernández comme son plus grand héros dans le monde du football et a expliqué pourquoi il a tant d’admiration pour qui il est aujourd’hui l’entraîneur de FC Barcelona.

«(Ma référence) était Xavi Hernández du FC Barcelone. Parce que? Parce que c’était tout simplement un joueur très intelligent, avec une très bonne technique et un leader. Il a su guider son équipe. Un joueur d’équipe. Il savait parfaitement s’allier avec ses coéquipiers et se mettre toujours au service de son équipe. Je le voyais aussi comme un modèle car il n’avait pas la présence physique des autres», a souligné Kimmich, dans des propos (2016) recueillis par l’UEFA.

Et ne pense pas que c’était un point isolé, hein. Cette année, lors d’un entretien avec SportBILD, il a réitéré sa fascination pour l’héritage du champion du monde espagnol :

«Mon modèle a toujours été Xavi Hernández du FC Barcelone. Il n’a jamais été le plus grand, mais il avait une vision du jeu, de la passion et de la technique. Il a toujours essayé de faire briller les autres. Cela m’a toujours impressionné et c’est vers cela que je voulais m’orienter. J’ai pu rencontrer Xavi une fois à Doha en 2019. Ce fut un grand moment».

Joshua Kimmich a disputé 64 matchs avec l’équipe nationale allemande. Fixé dans les appels de son équipe nationale depuis 2016.

Comme son idole Xavi Hernández, Joshua Kimmich est déjà le vainqueur du triple et du sextet. En 2020, il a connu une année parfaite avec le Bayern Munich et était également considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète dans FIFA / FIFPro World 11.