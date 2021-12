Pas de Cristiano Ronaldo : voici le meilleur joueur du Real Madrid selon Samuel Eto’o

Dans une interview accordée au journal espagnol AS, on a demandé à l’ancien international camerounais Samuel Eto’o, qui est son joueur préféré au Real Madrid, et il a fait son choix sans hésiter.

Le joueur de 40 ans, déjà retraité du terrain et qui a mis fin à sa carrière au Qatar FC en 2019 a choisi le français Karim Benzema.

«Benzema c’est avant tout. Il y a des choses dans le football que je ne comprends pas. Il est le chef d’équipe. Vinícius deviendra un joueur très important du club, mais Benzema au Real Madrid est Dieu», s’est-il défendu.

Il ajoute : «Cristiano Ronaldo est parti depuis longtemps, Karim est toujours là et le Real Madrid continue de gagner», a martelé Eto’o ancien joueur du club de 1998 à 2000.