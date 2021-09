Pas-de-Calais : un jeune migrant décède après avoir chuté d’un camion

L’État américain du Texas prévoit d’exécuter mardi un condamné à mort qui, il y a trente ans, a tué deux frères à leur domicile.

Sauf si la Cour suprême des États-Unis lui accorde un sursis à la dernière minute, Rick Rhoades, 57 ans, doit recevoir une injection létale dans la soirée dans le pénitencier de Huntsville.

Cambrioleur récidiviste, il avait déjà effectué plusieurs passages en prison quand, le 13 septembre 1991, tout juste remis en liberté sous conditions, il est entré dans la maison de Charles Allen, qui hébergeait alors son frère Bradley dans la banlieue de Houston. Selon les autorités pénitentiaires, il a tué les deux frères dans leur sommeil avant de leur voler de l’argent.

Il n’a été interpellé qu’un mois plus tard, alors qu’il cambriolait une école. En détention, il a confessé le double meurtre, tout en assurant avoir agi lors d’une bagarre avec Charles Allen entamée à l’extérieur de la maison.

En 1992, il a été condamné à la peine de mort à l’issue d’un procès organisé dans le comté de Harris. Selon le Centre d’information sur la peine de mort (DPIC), ce comté a procédé à 129 exécutions depuis les années 70, plus que n’importe quel autre comté américain.

Ses avocats tentent d’empêcher que son nom ne s’ajoute à cette sinistre liste en contestant la composition du jury qui l’a condamné.

Rick Rhoades est blanc et ses victimes étaient blanches, mais ses avocats cherchent à montrer que les procureurs ont écarté les jurés noirs lors de son procès, ce qui est interdit et invaliderait la peine.

Pour ce faire, ils ont saisi la justice afin d’obtenir les copies des questionnaires remplis par les jurés potentiels il y a trente ans. Ils ont perdu en première instance et en appel et se sont tournés lundi vers la Cour suprême des États-Unis.

La plus haute juridiction devra dire ce soir si elle accepte de suspendre l’exécution pour examiner le fond du dossier. Si elle refuse, Rick Rhoades sera le sixième condamné à mort exécuté depuis le début de l’année aux États-Unis, où la peine capitale est en net recul depuis quelques années, et encore plus depuis le début de la pandémie.