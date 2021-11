Pas Cristiano : Ilkay Gundogan a choisi le meilleur footballeur qu’il ait vu de toute sa vie

Un journaliste français de renom a révélé un objectif particulier de la star portugaise et ses propos parcourent le monde en tenant compte du fait qu’une nouvelle livraison du Ballon d’Or est à venir.

Lundi prochain, il y aura une nouvelle remise du Ballon d’Or et le grand candidat pour le remporter est Lionel Messi.

Si la star argentine y parvient, ce sera la septième récompense personnelle et il en aura deux de plus que Cristiano Ronaldo, son principal «ennemi» sportif ces quinze dernières années, et qui a une grande obsession qui implique La Pulga.

Pascal Farré, rédacteur en chef du prestigieux magazine France Football, a révélé l’ambition particulière du Portugais : «Ronaldo n’a qu’une ambition et c’est de prendre sa retraite avec plus de Ballon d’Or que Messi et je le sais car il me l’a dit.»

Le journaliste dit aussi que ces jours-ci, avant le grand événement, il reçoit un grand nombre d’appels lui demandant quel est le gagnant.

«C’est la sixième année que je suis responsable de cela et jusqu’à présent je n’ai pas fait une seule erreur. Je ne veux pas mentir, mais je dis à tous ceux qui m’appellent que je ne peux pas dire le nom parce que les gagnants eux-mêmes ne le savent même pas. le savoir encore. Il n’est que juste de le découvrir comme ça», a-t-il assuré et démenti toutes les rumeurs selon lesquelles La Pulga sait déjà qu’il le gagnera à nouveau.

Il a ajouté : «C’est Noël pour les footballeurs. L’identité du vainqueur est un grand secret. Il n’y a pas d’équivalent dans le reste du sport, je pense.»

Aux côtés de Robert Lewandowski, Karim Benzemá et Jorginho, la star argentine apparaîtra dans la capitale française à la recherche d’un nouveau Ballon d’Or pour sa vaste collection.