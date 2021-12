Partira, ne partira pas ? L’avenir de Paul Pogba est de plus en plus incertain

Mattia Grassani de Napoli a révélé que le club envisagerait de se présenter devant les tribunaux contre les fédérations qui convoquent les joueurs de l’équipe napolitaine pour la CAN-2022.

Au Cameroun, seulement 5 % de la population est vaccinée et on craint que la CAN ne soit une «bombe» Covid-19 en janvier et février.

«Compte tenu de la situation épidémiologique que nous vivons, nous pourrons procéder devant les tribunaux car ce tournoi enlève des atouts très précieux aux clubs. Napoli a investi beaucoup d’argent pour, par exemple, embaucher Victor Osimhen et s’il est infecté, ce sera un gros problème pour le club», a déclaré l’avocat à CalcioNapoli24.

Outre Victor Osimhen (Nigeria), Faouzi Ghoulam et Adam Ounas (Algérie), Kalidou Koulibaly (Sénégal) et Zambo Anguissa (Cameroun) pourraient être appelés et rester hors des options de Luciano Spalletti pendant plusieurs semaines.