«Papa a tué maman» : un enfant de 4 ans assiste au meurtre de sa mère

Charli Worgan, âgée de 27 ans, ne mesure que 121 cm. Elle est atteinte de ce que l’on appelle le «nanisme». Son mari, Cullen, souffre d’une forme différente de nanisme, ce qui a incité les médecins à les mettre en garde contre ce qui pourrait arriver s’ils avaient des enfants.

Charli a été diagnostiquée d’achondroplasie, qui est la forme la plus courante de nanisme ; Cullen souffre de dysplasie géophysique, qui est plus rare.

Étant donné que leur diagnostic comporte de nombreux risques autres qu’une petite taille, ils ont été avertis avant de vouloir de fonder une famille.

Selon Little Things, les médecins leur ont dit qu’ils avaient 25 % de chances d’avoir un enfant de taille normale, et autant de chances d’avoir un enfant qui ne survivrait pas.

En 2015, Charli est tombée enceinte de son premier enfant. Plus tard dans l’année, sa fille Tilba est née. Comme sa mère, elle est née avec une achondroplasie.

Après la naissance de sa fille, la famille a créé un compte Instagram pour suivre leur parcours, avec les hauts et les bas.

Tilba est rapidement devenue une petite fille heureuse et pétillante, qui a fini par charmer tous ceux qui l’entouraient. Mais tout n’a pas été facile. En effet, le couple a dû s’efforcer d’élever Tilba pour qu’elle ne soit pas influencée par les intimidateurs.

Malgré les avertissements, le couple a choisi d’avoir un autre enfant, qui a lui aussi été diagnostiqué avec la même maladie que sa mère.

La famille fait fondre le cœur de milliers de personnes grâce à son compte Instagram. Ils ont actuellement plus de 300 000 followers, et la maman Charli utilise la page pour réfuter les idées préconçues sur la petite taille.

Ce sont des montagnes russes émotionnelles, des moments d’amour et de bonheur bouleversants, nous avons eu envie d’avoir encore plus d’enfants et je suis tombée enceinte une troisième fois. Vouloir tomber enceinte encore une fois et revivre l’expérience à travers la douleur, les vomissements, et s’évanouir comme si j’avais à nouveau 17 ans.»