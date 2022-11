Panique en Argentine : Lionel Messi serait blessé à la cheville (vidéo)

Le duc de Sussex et son frère William ont beaucoup appris de leur père lorsque la relation entre les trois était très saine.

Bien que les relations du prince Harry avec son père, le roi Charles III semblent désormais fracturées, il y a quelque temps, ils étaient si proches qu’il a adopté une habitude de son père que Meghan Markle ne semble pas apprécier.

C’était dans le documentaire «Prince, fils et héritier : Charles à 70 ans», de 2018, où le fils cadet du monarque anglais partageait devant les caméras que, comme son père, il aimait éteindre les lumières dans les chambres du maison quand ils n’étaient pas là, ce qui lui a causé des problèmes avec sa femme.

C’est un fan d’éteindre les lumières. Et c’est maintenant quelque chose qui m’obsède aussi, ce qui est fou parce qu’en fait, ma femme me dit : «Eh bien, pourquoi éteins-tu les lumières ? Tu sais qu’il fait noir», a-t-il commenté.

«Je dis nous n’avons besoin que d’une lumière, nous n’en avons pas besoin de six “et tout d’un coup, cela devient une habitude et ces petits changements d’habitude que vous faites, chaque personne peut le faire. Et je pense que c’en est une des principales leçons certainement que j’ai senti qu’il nous a enseignées», a-t-il ajouté.

Dans le même documentaire selon Mirror, le prince William a admis avoir également adopté cette habitude et ne pas voir que les lumières de certaines pièces de la maison sont allumées sans raison apparente car il doit les éteindre.

«Je sais que j’ai maintenant un TOC sévère dans les interrupteurs d’éclairage, ce qui est terrible», a-t-elle déclaré. Bien qu’Harry ait souvent parlé en bien de son père, tous ces moments pourraient être effacés une fois que son nouveau livre «Spare» sortira le 10 janvier.

La publication des mémoires du duc de Sussex causerait l’agacement de nombreux membres de la famille royale, qui rompraient complètement toute communication avec lui, Meghan et leurs enfants.