Pamela Anderson : alerte au divorce, elle se sépare de son cinquième mari

Dans un documentaire Netflix, Neymar s’est livré sur sa vie privée. La star du PSG a confié avoir été papa à l’âge de 19 ans. Neymar est une étoile montante du football et ne cesse d’impressionner les supporters du Paris Saint-Germain.

Très discret sur sa vie privée, le numéro 10 a accepté de se confier sur son début de carrière dans un documentaire Netflix. Ce dernier en a profité pour dire qu’il avait été papa pour la toute première fois à l’âge de 19 ans alors que sa carrière décollait.

Neymar papa à 19 ans

Neymar est l’un des footballeurs les plus adulés et compte plus de 168 millions d’abonnés sur Instagram. Le sportif brésilien brille depuis plusieurs années dans l’équipe du Paris Saint-Germain et forme un bon trio avec Mbappé et Messi. Si tous les regards sont tournés vers le joueur, ce dernier se fait généralement très discret sur sa vie privée.

Alors qu’il serait actuellement en couple avec une influenceuse brésilienne, Neymar a fait de rares confidences sur son début de carrière dans le documentaire Neymar, le chaos parfait, lequel sortira le 25 janvier prochain sur Netflix. Arrivé en Europe très jeune pour le football, le sportif a connu quelques histoires d’amour brèves.

Néanmoins, à l’âge de 19 ans, Neymar est devenu papa d’un petit garçon nommé Davi Lucca. Un changement de vie qui aurait pu mettre à mal sa carrière de footballeur international.

Il a suivi les conseils de son père

Néanmoins, le joueur, qui a fait une apparition dans La Casa de Papel, a assumé son rôle de père en plus de continuer à impressionner les sélectionneurs. «Faut pas se soucier des gens qui vous jugent où de ce que les autres pensent de vous. Je crois en moi et c’est tout, c’est comme ça que je vis ma vie, c’est ce que j’ai appris et c’est ce que j’essaie d’enseigner à mon fils», a-t-il dit.

Si Neymar a réussi à gérer à la fois sa carrière et sa vie familiale, c’est en partie grâce à son père, aussi connu pour être son agent. «Il a mis une fille enceinte, ça a été notre première crise familiale, mais c’était aussi une crise professionnelle car son image était en jeu», se souvient ce dernier.

Le père de Neymar lui a donné un conseil, qu’il semble avoir suivi à la lettre. «Je lui ai dit, tu as touché cette fille, ok, voilà, c’est facile de s’occuper d’un enfant, vraiment facile. Avoir une famille est moins difficile quand on a de l’argent», a-t-il dit pour Netflix. Si Davi Lucca vit loin de son père au Brésil, il semble complice avec le football.

Avec Ohmymag