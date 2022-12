«Ouvrez bien à votre mari le…», les conseils de Christabel Egbenya

L’actrice de Nollywood, Christabel Egbenya, a conseillé aux femmes de parler à leur mari d’une liaison extraconjugale, car certains hommes pourraient être à l’aise avec la situation.

Dans une interview, elle a déclaré qu’il n’y avait rien de mal à faire un test de paternité car il n’est pas toujours basé sur l’infidélité. Selon l’actrice, il y a des cas où des enfants ont été échangés à l’hôpital. Elle a ajouté que les femmes doivent être honnêtes dans leur relation et si une grossesse survient à la suite d’une liaison extraconjugale, la femme doit s’ouvrir à l’homme si elle ressent le besoin d’en parler à son mari.

«Je ne vois rien de mal à faire un test de paternité. Ce n’est pas toujours parce que la personne soupçonne l’infidélité. Il y a eu des cas où des enfants ont été changés et confiés à des parents différents à l’hôpital. Si vous avez fait quelque chose (une liaison extraconjugale) à l’extérieur et que vous êtes tombée enceinte, et que vous sentez que vous avez besoin de vous ouvrir à votre mari, allez-y et parlez-lui».

«Il y a des hommes qui pourraient être à l’aise avec une telle situation, et cela ne dérangerait pas que la femme garde l’enfant. Il est mal de cacher de telles informations à son partenaire. Si l’homme veut entreprendre l’éducation de l’enfant ; c’est bon. Après tout, les hommes sortent de leur mariage pour avoir des enfants et reviennent pour implorer leur femme», a conclu l’actrice.