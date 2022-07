Ousmane Dembélé prend une décision sur son avenir et le feuilleton est terminé !

Ousmane Dembélé était sans équipe il y a quelques jours et maintenant c’est décidé. Il a été l’une des signatures les plus surréalistes de l’histoire du Barça et même son processus de renouvellement a été totalement atypique.

Ousmane Dembélé a débarqué au Camp Nou à l’été 2017 grâce à la moitié de l’argent de la vente de Neymar au PSG. L’autre moitié (et il fallait encore ajouter de l’argent) était pour l’ajout de Philippe Coutinho avec le résultat que nous connaissons tous. Aucune des 5 saisons du Français avec le maillot du Barça n’a été calme.

Les blessures, en partie à cause de ses mauvaises habitudes, ont été constantes et ce n’est que cette saison qu’il a semblé s’être un peu concentré. Dembélé était (et nous disons que c’était parce que son contrat avec le FC Barcelone s’est terminé le 30 juin) l’un des joueurs les mieux payés de l’équipe, mais il en voulait toujours plus.

Le Barça traverse une période difficile financièrement et considère que tout le monde doit faire des efforts et Dembélé encore plus compte tenu du soutien que le club lui a apporté pendant les longues périodes d’inactivité.

Le mois de décembre a été intense dans les bureaux du Barça avec d’âpres négociations entre Mousa Sissokó, l’agent du footballeur, et le club. Les prétentions du joueur étaient très élevées et les négociations ont échoué. Lorsque le Camp Nou s’est mis à siffler, il a changé de stratégie et n’a pas exclu de renouveler.

Les mois passent et le 30 juin le contrat prend fin. Le FC Barcelone est resté ferme avec une offre conforme à la nouvelle politique salariale. Dembélé facturerait la même chose que les footballeurs qui ont un statut similaire à Ronald Araújo ou Ansu Fati.

Près de 10 jours après la fin de son contrat, le Français aurait accepté l’offre du club et il ne reste plus qu’à signer. Avec Dembélé, il n’y a jamais rien de sûr mais s’il n’y a pas de surprises, il sera à Can Barça pour au moins deux saisons de plus.