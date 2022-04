Ousmane Dembélé : l’international français n’a pas encore pris sa décision

Comme l’explique Le Parisien ce mercredi, l’issue du dossier Ousmane Dembélé est plus que jamais incertaine.

Et pour cause, l’attaquant de 24 ans et ses proches n’auraient pas encore pris leur décision pour la saison prochaine.

Le FC Barcelone peut donc encore croire en ses chances, tandis que le PSG ne devrait pas lâcher l’affaire, avec le départ d’Angel Di Maria qui s’annonce.

Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé est dans le flou pour son avenir. Alors que le départ de l’attaquant du FC Barcelone semblait inéluctable, son agent a récemment repris les discussions avec les dirigeants afin de trouver un terrain d’entente pour une prolongation.