Ousmane Dembélé : «J’ai vu Messi, Xavi, Iniesta et Ronaldinho mais le meilleur culé…»

On a demandé à Ousmane Dembélé de mentionner sa légende préférée du Futbol Club Barcelona et il n’a tout simplement pas pu faire de choix précis. Il a fini par lâcher les noms de deux des joueurs les plus talentueux de tous les temps.

Dans la rubrique 90 Seconds Challenge du média officiel du Barça, le champion du monde a confirmé que ses références historiques préférées de l’entité Blaugrana étaient et seront toujours à la fois Lionel Messi et Andrés Iniesta

S’il aurait pu rester avec Ronaldinho, Carles Puyol ou Xavi Hernández, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a choisi de mettre en avant deux génies avec lesquels il a eu l’occasion de côtoyer depuis son arrivée dans le football espagnol.

«Votre légende préférée du Barça ? Leo (Messi) et Iniesta», a conclu Ousmane, sur la chaîne YouTube (2021) que possède le FC Barcelone

Si vous parlez de l’histoire de l’institution culé, vous devez vous référer oui ou oui au génie de Messi et à la magie de Don Andrés.

Tous deux ont quitté La Masia, tous deux sont devenus capitaines du club et tous deux ont absolument tout gagné dans l’équipe la plus titrée de l’époque. Ousmane comprend quelque chose au jeu, hein.