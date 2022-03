Oui ou non ?, Barça a tranché sur le retour de Messi

En panne à Paris, Lionel Messi a été lié à un possible retour à Barcelone la saison prochaine. Une situation qui semble avoir été écartée par Joan Laporta, président des Catalans.

«Je n’ai reçu aucun contact de Messi ou de son entourage. Pour le moment, nous ne prévoyons pas son retour. Nous construisons une nouvelle équipe, avec des jeunes de qualité. Et je le dis avec tout le respect que je lui dois», a-t-il expliqué à RAC1 , commentant les possibles difficultés de la star argentine au PSG.

«Evidemment notre contact n’est plus le même, mais quand tu quittes Barcelone il y a cette nostalgie, surtout parce que tu vis beaucoup ici». Mais au chapitre des signatures pour la saison prochaine, Laporta s’intéresse à Raphinha, ex-Vitória de Guimarães et Sporting qui brille à Leeds.

«Nous avons déjà deux recrues signées, il est possible que ce soit un central et un milieu de terrain. Quant à Raphinha, c’est un grand joueur, nous avons de bonnes références de sa part. En plus, Deco [manager de l’international brésilien] nous informe pour qu’on ne fasse pas d’erreur, et par le passé il nous a beaucoup aidé», a-t-il conclu.