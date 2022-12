Où les enfants de Shakira et Piqué passeront-ils une fête royale ? Voici la réponse

La séparation conflictuelle entre la chanteuse colombienne, Shakira, et l’ancien joueur de Barcelone, Gerard Piqué, semble sans fin et a ajouté un nouveau chapitre dans l’histoire de ce qui fut l’un des couples les plus célèbres au monde.

Cependant, dans les dernières heures, des détails étaient connus sur le lieu où les enfants de Shakira et Piqué passeront la fête des rois. Ces données montrent à quel point la relation entre le chanteur et l’ancien joueur est après plusieurs cas de nombreux conflits.

Selon une interview donnée par l’avocat du chanteur colombien, les enfants de Shakira et Piqué passeront rois avec leur père, après avoir traversé un processus judiciaire difficile qui a déterminé la garde des enfants après la séparation du couple.

De cette façon, il est clair que la relation entre le chanteur colombien et l’ancien joueur serait un peu meilleure, après que les deux aient traversé des moments de grand conflit, avec des accusations d’infidélité au milieu plus le partage des biens et la possession de leurs enfants.

Ainsi, dans la même interview, l’avocat de Shakira a confirmé que malgré le conflit judiciaire que la chanteuse et Piqué ont dû traverser, la relation entre les deux «est très bonne». C’est un point favorable, compte tenu du fait qu’elles doivent rechercher le meilleur avenir pour leurs enfants.

Shakira déménagera à Miami avec ses enfants

Après une procédure judiciaire longue et conflictuelle entre Shakira et Piqué, il a été confirmé que les enfants du couple déménageraient enfin avec leur mère dans leur manoir à Miami, après la rencontre entre les parties qui a duré plus de douze heures et au cours de laquelle ils ont fini par atteindre un accord.

En ce sens, l’avocat de Shakira a fait remarquer : «Les accords sont toujours pour le bien des enfants, il n’y a ni gagnants ni perdants. Tout va bien comme ça et nous sommes tous heureux.» Ainsi, avant que les enfants ne se rendent à Miami, ils passeront le Jour des Rois Mages avec Piqué.