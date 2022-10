Otamendi dévalorise l’absence de Messi et explique son plan pour arrêter Neymar

Nicolás Otamendi a écarté, ce lundi, en conférence de presse, le fait que le Paris Saint-Germain ne pouvait pas compter sur Lionel Messi lors du match du 4e tour de la phase de poules de la Ligue des champions, contre Benfica.

L’international argentin a supposé que son compatriote «est une victime importante» pour les champions de France en titre, mais a assuré que cela n’influencera en rien le plan déjà esquissé par les rouges pour la visite au Parc des Princes.

«Évidemment, pour nous, c’est quelque chose qui ne change en rien notre façon de penser et de jouer. Nous sommes venus avec la mentalité de gagner les trois points, ce qui est le plus important. Nous serons toujours concentrés», a-t-il commencé par en disant.

«En tant que coéquipier, après le match, j’ai parlé à Messi pour voir comment il se sentait, comme je le fais avec tout le monde. Je ne m’inquiète pas de son absence, car nous savons à quel point il est important pour l’équipe nationale argentine. Il était surchargé à cause de nombreux matchs d’affilée», a-t-il ajouté.

Le défenseur central des aigles s’est également dit prêt à tenter d’arrêter Neymar : «C’est un joueur de qualité. Je l’ai déjà affronté au Brésil et ici, en Europe. On ne peut pas lui laisser de place car on connaît aussi sa qualité.»

«Mais on sait aussi que le PSG a beaucoup d’individualités qui peuvent nous poser des problèmes. Il faut faire un bon match tactiquement et être très concentré. Si on est positif, les choses sont plus faciles et on est plus près de bien faire les choses, a-t-il ajouté.