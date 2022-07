Oscars 2022 : Will Smith s’excuse publiquement pour la gifle donnée à Chris Rock

Will Smith, la superstar d’Hollywood qui avait choqué nombre de ses fans et le monde du cinéma en giflant Chris Rock sur la scène des Oscars, a publié vendredi une vidéo dans laquelle il présente ses plus plates excuses à l’humoriste.

La vedette de Men In Black et Independence Day avait déjà présenté ses excuses par communiqué au lendemain de ce soufflet, qui avait éclipsé toute la soirée des Oscars le 27 mars. Will Smith détaille cette fois davantage ses sentiments.

«J’ai contacté Chris et le message qui est revenu, c’est qu’il n’est pas prêt à parler, et quand il le sera, il me contactera», a-t-il dit, casquette blanche sur la tête, dans cette vidéo de presque six minutes diffusée sur les réseaux sociaux.

«Alors je te le dis, Chris, je m’excuse auprès de toi. Mon comportement était inacceptable, et je suis là dès que tu seras prêt à parler», a-t-il ajouté, assis sur un fauteuil et entouré de plantes vertes.

Il a aussi présenté ses excuses à la mère et au frère de Chris Rock, ainsi qu’à sa propre famille, notamment sa femme Jada Pinkett Smith. Ce soir-là, c’est une plaisanterie de Chris Rock sur le crâne rasé de cette dernière, atteinte d’alopécie – une maladie provoquant une importante chute de cheveux, dont elle a révélé souffrir voici quelques années – qui avait déclenché l’esclandre.

Will Smith était soudainement monté sur scène et avait giflé Chris Rock sous l’œil médusé des célébrités et des téléspectateurs.

L’acteur de 53 ans – qui a reçu peu après le prix du meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams – lui avait hurlé, une fois de retour à son fauteuil : «Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche !»

«J’ai passé les trois derniers mois à rejouer et à (essayer de) comprendre les nuances et les difficultés de ce qui s’est passé» ce jour-là, a affirmé Will Smith dans sa vidéo. Avant d’ajouter : «Je ne vais pas essayer d’analyser tout ça maintenant mais je peux vous dire à tous qu’il n’y avait aucune partie de moi qui pensait que c’était la bonne façon de se comporter à ce moment-là.»

Disant regretter profondément d’avoir déçu ses admirateurs, il a expliqué essayer «d’être plein de remords sans avoir honte» de lui-même. «Je suis humain et j’ai fait une erreur, et j’essaie de ne pas me considérer comme un connard», a-t-il conclu.

Avec AFP