Orlando Bloom est le «père de l’année» : il décore la chambre de sa fille torse nu

C’est officiel, la famille des Marseillais vient de s’agrandir. Et pour cause, Stéphanie Durant et son chéri ont accueilli leur fils Loann.

Personne ne peut passer à côté de la grande famille des Marseillais. Et pour cause, cette dernière fait sensation depuis maintenant 10 ans sur W9. Les candidats peuvent alors compter sur le soutien des fidèles fans du programme.

Les saisons s’enchaînent alors et les Marseillais se montrent toujours aussi motivés. En effet, les stars de l’émission semblent alors prêtes à tout pour se faire remarquer.

Ainsi, de nombreux clashs éclatent sur les tournages. Et oui, le roi des problèmes a vraiment du pain sur la planche. Pour le plus grand bonheur de ce dernier, les murs de la villa ne cessent de trembler.

Mais pas de panique, la famille des Marseillais sait aussi se montrer très fleur bleue. En bref, les candidats ne passent pas une seule aventure sans vivre de grandes histoires d’amour.

Alors que certains ont déjà trouvé chaussure à leur pied, d’autres n’hésitent pas à flirter. C’est le cas d’Océane qui a connu une petite histoire avec Julien Bert. Mais l’arrivée d’Hilona n’a pas vraiment aidé les choses. Les deux tourtereaux se sont alors séparés et la jeune femme se montre une novelle fois déçue. Aïe !

Pour d’autres, les projets mariage et bébé semblent plus d’actualité. Tout comme Jessica Thivenin, Stéphanie Durant est devenue maman. En effet, la star des Marseillais vient de donner naissance à son fils Loann.

Du côté des Marseillais, la famille ne cesse de s’agrandir. Et pour cause, les candidats deviennent chacun leur tour parent. Et oui, ils ont vraiment fait du chemin. De quoi ravir les téléspectateurs les plus fidèles donc.

Tiago, Maylone, Angelina, Zlatan, ou encore Leewane, la famille des Marseillais a accueilli ces dernières années de nombreux membres. Et pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, les naissances ne s’arrêtent plus.

En effet, Stéphanie Durant a annoncé il y a quelque mois sa grossesse sur les réseaux sociaux. Après un beau mariage avec Theo Soggiu, les deux tourtereaux ont décidé de mettre un bébé en route. Trop mignon !

Alors que le couple de Marseillais avait décidé de prendre une semaine de pause sur les réseaux sociaux, la belle Stéphanie Durant est revenue avec une grande nouvelle. De quoi ravir ses abonnés donc.

En effet, elle a alors partagé un joli cliché de sa petite famille. De plus, elle a déclaré : «20.10.2021 Loann Soggiu. Notre plus beau voyage a commencé, une nouvelle vie ensemble.» La Toile semble alors fondre face à cette annonce. Il faut dire que la photo est super craquante.

D’ailleurs, la publication de la Marseillaise a fait un carton plein. En très peu de temps, elle obtient alors plus de 800 000 likes. De plus, de nombreux commentaires félicitent alors les nouveaux parents.

Jessica Thivenin n’a pas oublié de féliciter sa grande copine. Elle a alors déclaré : «Félicitation, trop hâte de le rencontrer.» De son côté, Benjamin Samat a confié : «Il s’est fait désirer ce petit ange. Félicitation encore.»

Stéphanie Durant semble alors sur un petit nuage. D’ailleurs, la candidate des Marseillais devrait revenir aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Affaire à suivre donc.