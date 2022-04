«On va gagner…» : Carlo Ancelotti a déjà la formule pour que le Real batte Man City

La demi-finale entre le Real Madrid et Manchester City a déjà eu son premier match au stade Etihad, où ceux menés par Pep Guardiola ont su surmonter l’adversité et ont réussi à gagner le match 4 à 3.

Bien que ce ne soit pas un mauvais résultat pour Carlo Ancelotti, L’entraîneur connaît les lacunes défensives de son équipe, il a donc déjà en tête comment prendre le match retour.

Les Merengue ont beaucoup souffert des attaques de Manchester City et la première mi-temps en a été un parfait exemple. En ce sens, pour Carlo Ancelotti, la clé pour pouvoir atteindre la finale de la Ligue des champions réside dans l’aspect défensif.

«Mon sentiment est qu’on a très mal commencé le match, trop mou. Si nous défendons mieux, nous gagnerons. Sinon, on reste dehors», a commenté l’entraîneur du Real Madrid après le match en Angleterre.

Cependant, Carlo Ancelotti était satisfait de l’évolution du jeu en seconde période, lorsque son équipe a réussi à prendre pied sur le terrain de jeu et à mieux jouer.

«L’équipe a montré ce qu’elle a fait ces derniers temps : une grande capacité de réaction. On a été dans le match jusqu’au bout», a expliqué l’entraîneur de l’équipe Blanco.

Avec un seul but de différence, le Real Madrid est toujours en vie dans le match nul, surtout compte tenu de l’histoire récente contre le Paris Saint-Germain et Chelsea.

Le deuxième match contre Manchester City aura lieu le mercredi 4 mai au Santiago Bernabéu, où ils tenteront à nouveau d’être en finale de Ligue des Champions pour décrocher leur quatorzième titre dans cette compétition européenne.

L’inquiétude de Pep

Manchester City a eu de nombreuses occasions de buts claires dont ils n’ont pas profité et ont laissé au Real Madrid de nombreuses chances de pouvoir inverser le résultat lors du deuxième match.

Pep Guardiola est conscient de cette erreur de son équipe, il n’a donc pas caché ses regrets pour ce qui s’est passé dans les interviews après le match.

«Nous avons bien fait beaucoup de choses. Malheureusement, on a encaissé les buts, on aurait pu marquer plus. Nous avons joué un match fantastique contre une équipe incroyable, ils ont aussi très bien pressé», a déclaré l’ancien entraîneur de Barcelone, qui cherchera à atteindre la finale pour remporter une fois pour toutes la première Ligue des champions de Manchester City.