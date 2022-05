«On s’intéresse à Mbappe», la déclaration de Jürgen Klopp qui fait trembler les madrilènes

Son contrat avec le PSG expirant cet été, Kylian Mbappé est l’un des noms les plus convoités du football européen. Hormis l’annonce forte du côté du Real Madrid, depuis un certain temps, le Liverpool est aussi révélé comme probable destination.

Dans l’aperçu du match contre Southampton, Jurgen Klopp a été interrogé sur l’intérêt possible de Liverpool pour l’international français et il a répondu ironiquement. «Bien sûr qu’on s’intéresse à Mbappé, on n’est pas aveugle ! Mais nous ne faisons pas partie de la course pour lui, nous n’avons pas la capacité d’être dans ces batailles. Maintenant, je suis sûr que beaucoup d’autres clubs le sont et tout finira bien pour lui», a expliqué l’entraîneur allemand.

En rappel, la presse espagnole a annoncé le lundi 16 mai que Kylian Mbappe fera savoir sa décision le samedi prochain. Selon les précisions, l’attaquant français aurait finalement décidé de rejoindre le Real Madrid.