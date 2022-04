«On savait que rien ne se déciderait ici», la réaction de Dias

Rúben Dias était satisfait de la victoire contre le Real Madrid (4-3). L’arrière central de Manchester City a supposé que le résultat aurait pu être plus favorable aux Anglais, mais a souligné l’importance d’avoir un avantage dans le match nul.

«Qu’est-ce qu’on ramène à la maison ? Une victoire et être en avance sur l’égalité, c’est la chose la plus importante. Nous ne sommes pas frustrés, mais nous sommes conscients que nous aurions pu marquer plus et moins souffrir, pour avoir un plus grand avantage, mais c’est quand même en notre faveur. Cependant, nous savions que rien ne serait décidé ici. Nous avons gagné un match et nous devons en gagner un autre», a-t-il lancé. Rappelons que le match retour est prévu le 4 mai, au Santiago Bernabéu, à 20 heures.