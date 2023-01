On savait où Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez séjournent en Arabie (photos)

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez sont déjà en Arabie saoudite, où l’attaquant a été officiellement présenté à Al-Nassr, une équipe qui a payé plus de 200 millions d’euros pour le joueur. C’est devenu le contrat le plus élevé de l’histoire du football.

L’attaquant de 37 ans est arrivé accompagné de Georgina, ses enfants, ainsi que plusieurs assistants, donc au cours des dernières heures, on a su où ils séjournaient. L’endroit regorge de luxes, dignes de la famille CR7, qui est l’une des plus riches du monde.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez séjournent dans l’exclusif Four Seasons Hotel, situé au cœur de la capitale saoudienne. Selon le média anglais, Cristiano et Georgina auraient loué au total 17 chambres pour le confort de leur famille et compagnons.

Les chambres choisies par Cristiano et Georgina sont spacieuses, lumineuses et situées entre le 48ème et le 50ème étage de l’hôtel, appelées Suite Reino. L’hôtel est l’un des plus luxueux au monde et la famille a loué quelques chambres jusqu’à ce que leur manoir soit prêt.

Parmi les luxes que l’hôtel où Georgina et Cristiano séjournent comprennent le service de massage et le sauna, tandis qu’ils disposent également d’un court de tennis, d’une salle de sport, de piscines extérieures et intérieures, d’un point de vue incroyable, d’un service de garde d’enfants et de restauration.

Cristiano est prêt à faire ses débuts

L’attaquant, arrivé en Arabie Saoudite il y a quelques jours accompagné de Georgina, de ses enfants et compagnons, s’est entraîné ces derniers jours avec Al-Nassr et est désormais prêt à faire ses débuts devant les supporters locaux après l’incroyable accueil qu’il a reçu. donné.

C’est que CR7 est venu avec le tournage après avoir disputé la Coupe du monde avec l’équipe nationale du Portugal.

De plus, quatre jours après la compétition, l’attaquant a repris l’entraînement, lors d’un voyage à Madrid qu’il a effectué avec Georgina et où il était présent sur le terrain du Real Madrid. C’est ainsi que le footballeur est bien physiquement et veut jouer.