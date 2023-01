On savait ce que Lionel Messi voulait faire avant de devenir footballeur

Il n’y a pas de discussion, Lionel Messi est devenu l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire. L’homme de Rosario a réussi à avoir une brillante carrière dans laquelle il est devenu une légende du FC Barcelone et est devenu champion du monde de la Coupe du monde au Qatar, pour laquelle il sera à jamais reconnu en Argentine.

Cependant, pour le ‘Flea’, il n’a pas été facile de devenir une star du football, pendant son enfance, il a dû subir des traitements très coûteux en raison de sa petite taille. Et beaucoup considéraient cela comme un obstacle pour lui de se consacrer au jeu de balle.

Dans ce contexte, Lionel Messi avait d’autres options en tête concernant les métiers qu’il voulait faire quand il serait grand, au cas où son rêve d’être footballeur s’effondrerait.

Selon une photo publiée, le capitaine de l’équipe nationale argentine voulait consacrer sa vie à être pompier. Sur l’image, on voit un très jeune Lionel Messi, vêtu d’un pilote rouge, d’un casque et tenant un tuyau.

De cette façon, si le capitaine de l’Albiceleste n’avait pas voyagé en Espagne et que Barcelone ne payait pas le traitement, peut-être qu’aujourd’hui il éteindrait des incendies en Argentine.

Avec beaucoup d’efforts et de dévouement, Lionel Messi a pu démontrer son talent et ses compétences en football, et a fini par triompher. Réalisant que sans aucun doute, pour beaucoup, il est le meilleur joueur du monde.