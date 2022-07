«On aimerait qu’il termine sa carrière au FC Barcelone»

Accusée de fraude fiscale en Espagne, la star colombienne Shakira, qui clame son innocence, risque désormais la prison. Le parquet a requis vendredi une peine de huit ans de prison pour des accusations d’une fraude fiscale de 14,5 millions d’euros sur les années 2012, 2013 et 2014.

Selon l’accusation, Shakira vivait en Espagne depuis 2011, année où sa relation avec le footballeur du FC Barcelone Gerard Piqué a été rendue publique, mais avait maintenu sa résidence fiscale aux îles Bahamas, considérées comme un paradis fiscal, jusqu’en 2015. Le couple, qui a deux enfants, a annoncé sa séparation en juin.

Les avocats de Shakira estiment pour leur part que jusqu’en 2014 la plus grande part de ses revenus provenait de ses tournées internationales et qu’elle ne vivait pas plus de six mois par an en Espagne, condition requise pour établir sa résidence fiscale dans le pays.

Dans une déclaration très critique auprès du parquet et du Trésor, Shakira a assuré qu’elle a toujours fait confiance à son innocence, pour laquelle elle a choisi de «laisser l’affaire entre les mains de la loi, avec la tranquillité et la confiance que la justice le prouvera à droite».