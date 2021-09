Omar Sy : son épouse dévoile une rare photo de sa fille Amani-Nour !

Ce samedi 18 septembre 2021, Hélène Sy, la femme d’Omar Sy a partagé une photo de sa fille Amani-Nour sur son compte Instagram. Une photo très rare, qui montre que la petite fille grandit très vite.

Voilà maintenant plusieurs années qu’Omar Sy cartonne dans le monde entier. Depuis le film Intouchable, il est une grande vedette que tout le monde s’arrache.

Il a donc enchaîné les rôles cinématographiques dans le monde entier. Même aux Etats-Unis. D’ailleurs, c’est là bas qu’il a décidé de s’installer avec sa famille.

Par la suite, Omar Sy s’est consacré au tournage de la série Lupin. En quelques heures de diffusion sur Netflix, la série a battu tous les records. Il faut dire que l’intrigue est assez intéressante. Et une chose est sûre, les étrangers apprécient beaucoup l’acting de notre acteur français.

Chose qui le rend très fier. Il est donc très ravi d’avoir donné son maximum pour proposer à ses fans une série de qualité. Il a donc déclaré à nos confrères de Télé Loisirs qu’il avait tout donné pour ressembler au maximum à son personnage :

«Je voulais camper un rôle qui soit proche de mes origines. Avec ma descendance sénégalaise et mauritanienne et ayant vécu en France, j’ai grandi parfois dans l’incompréhension par rapport à mes origines. Donc je me sens proche d’Assane dans ce sens»

Au delà de sa carrière, Omar Sy est un homme comblé. Il est un mari incroyable. Sa femme de cesse de vanter ses mérites sur son compte Instagram. Et ce n’est pas tout ! Il est aussi le formidable papa de cinq enfants.

Mais il reste très discret sur sa vie privée. Il préfère garder ce qu’il aime le plus au fin fond de son coeur. C’est donc sa femme qui, de temps en temps, partage des moments précieux sur Instagram.

Et justement ! La jolie brune a justement posté un moment très spécial sur son compte Instagram. Ce 19 septembre est un jour très important, puisqu’il s’agit de l’anniversaire de sa fille Amani-Nour, la petite dernière.

Comme le temps passe vite ! Elle a déjà 4 ans ! On peut donc le voir sur la photo postée sur Instagram. On voit donc la petite fille devant deux bons gâteaux de princesse, qui rappellent étrangement La Reine des neiges. Il s’agit là d’une grande première puisque les parents n’ont jamais dévoilé le jour de naissance de leur fille.

Amani-Nour Sy est de dos. On ne peut donc pas apercevoir son visage. Mais ses longues tresses témoignent déjà de sa coquetterie. Une chose est sûre, Hélène et Omar Sy sont plus heureux que jamais. Leur famille se porte à merveille. Et leurs fans aiment en voir un peu plus sur leur vie privée.

On peut donc le voir dans les commentaires : «vous êtes trop beaux, ça fait plaisir de la voir cette petite», «Ahhh je veux le même gâteau pour mon anniversaire ! Joyeux anniversaire Princesse»…