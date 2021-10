Omar Sy signe avec Netflix un contrat phare d’acteur et de producteur

Kyrie Irving, l’une des meilleures stars de la NBA, ne veut pas se faire vacciner contre le covid-19 et son équipe, les Brooklyn Nets, a pris une décision drastique.

Le meneur de jeu Kyrie Irving, l’une des figures de proue des Brooklyn Nets et de la NBA, reste ferme dans sa position de ne pas appliquer le vaccin contre le covid-19 et c’est pourquoi la franchise de la Conférence Est a pris une décision drastique à cet égard.

Les Nets ont annoncé mardi qu’Irving sera exclu de l’entraînement et, par conséquent, des matchs jusqu’à ce qu’il termine sa vaccination contre le coronavirus comme tous ses coéquipiers l’ont déjà fait.

La décision a été annoncée par le directeur général des Nets Sean Marks et le directeur Steve Nash du Canada six jours après qu’Irving a raté un entraînement d’équipe pour avoir maintenu sa position contre le vaccin covid-19.

«Irving a pris une décision personnelle que nous respectons, mais ce choix limite sa capacité à être un membre à temps plein de notre équipe, et nous n’autorisons personne à participer à temps partiel», a expliqué Marks.

La décision des Nets est intervenue après que New York a interdit à Irving de participer au prochain match de l’équipe à domicile puisque le Barclay’s Center, comme d’autres lieux publics de la ville, ne peut entrer que par des personnes entièrement immunisées contre le coronavirus.

Irving, l’un des meneurs les plus talentueux de la ligue, a fait ses débuts en NBA en 2011 avec les Cleveland Cavaliers, une franchise dans laquelle il a passé six saisons : il a été recrue de l’année lors de sa première saison (11/12), MVP du All Stars Game en 13/14 et a été champion en 1015/16, la deuxième des trois finales consécutives qu’il a disputées.