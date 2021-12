Olivier Giroud : la grande annonce sur sa fin de carrière !

Du haut de ses 35 ans, Olivier Giroud sait qu’il n’est plus très loin de raccrocher les crampons, lui qui évolue au plus haut niveau depuis seize ans maintenant. Dans un entretien accordé à Tribal Football, le néo-Milanais a indiqué qu’il espérait jouer encore trois ou quatre ans.

«Le plus important est de garder la motivation pour jouer au plus haut niveau, a confié l’ancien Montpélliérain. C’est très exigeant, mais tant que mon corps suivra alors je jouerai. Milan ça sera mon dernier challenge en Europe, et après on verra. Mais je veux vraiment gagner le Scudetto avec Milan. Et je veux encore joueur encore 3 ou 4 ans.»

«Si le sélectionneur me rappelle…»

Le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France a aussi été interrogé sur sa mise à l’écart des Bleus depuis la fin de l’Euro, assurant ne pas avoir tiré un trait sur la sélection.

«Je me concentre sur mon club maintenant et si le sélectionneur me rappelle alors on verra… Aujourd’hui, je me concentre sur mon club et ma famille. Mais, encore une fois, je n’ai pas dit que je me retire, donc on verra.»