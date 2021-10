Ole Gunnar Solskjaer : combien gagne-t-il par semaine à Manchester United ?

Ole Gunnar Solskjaer a conduit Manchester United à une autre performance catastrophique aujourd’hui, voyez combien il empoche par semaine comme salaire.

Manchester United continue de se noyer dans les eaux de performances horribles, ils parvenaient à gagner ou à faire match nul, mais maintenant ils ne peuvent plus et sont maintenant en train de perdre, après avoir perdu quatre de leurs sept derniers matchs, un retour extrêmement pauvre d’un équipe talentueuse et chère.

L’entraîneur-chef Ole Gunnar Solskjaer a succédé à José Mourinho en 2018 à titre intérimaire, mais a rapidement été nommé permanent en 2019. Depuis lors, il a obtenu deux renouvellements de contrat, son récent renouvellement ayant lieu au début de la saison. Il a obtenu un nouveau contrat de trois ans jusqu’en 2024.

Il est l’un des managers les mieux payés de la ligue et empoche plus de 10 millions de livres sterling par an et 200 000 livres sterling par semaine. C’est le salaire énorme qu’il reçoit pour livrer des performances horribles et sourire à la maison.

Peu de managers de la ligue ont ce luxe, il est à la hauteur des gains avec Jürgen Klopp, Pep Guardiola et Thomas Tuchel qui sont tous des managers supérieurs.

Il marche certainement maintenant sur une corde raide et pourrait être licencié si les résultats ne s’améliorent pas. Le conseil d’administration de Manchester United serait derrière lui à 100%, mais les choses pourraient changer si les résultats s’aggravaient et aussi si davantage de frustration grandissait au sein de l’équipe, en particulier avec Cristiano Ronaldo.